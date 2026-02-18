DAX 25.041 -0,9%ESt50 6.057 -0,8%MSCI World 4.537 -0,1%Top 10 Crypto 8,6415 -1,7%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.652 +0,5%Euro 1,1795 +0,1%Öl 71,33 +1,4%Gold 4.990 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 Siemens 723610 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Nikkei schließt im Plus -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Siemens, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP, Carvana im Fokus
Top News
Ausblick: Opendoor Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Opendoor Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Air France-KLM-Aktie kräftig im Plus: Überraschender Gewinnanstieg - auch andere Airlines klettern Air France-KLM-Aktie kräftig im Plus: Überraschender Gewinnanstieg - auch andere Airlines klettern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rio Tinto Aktie

Kaufen
Verkaufen
Rio Tinto Aktien-Sparplan
80,67 EUR -3,10 EUR -3,70 %
STU
70,76 GBP -3,13 GBP -4,24 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 132,4 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 852147

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007188757

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RTPPF

Jefferies & Company Inc.

Rio Tinto Hold

10:16 Uhr
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
80,67 EUR -3,10 EUR -3,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto nach Zahlen mit einem Kursziel von 7000 Pence auf "Hold" belassen. Das operative Jahresergebnis des Bergbaukonzerns habe leicht unter dem Konsens gelegen, schrieb Christopher LaFemina am Donnerstag. Angesichts des Abbruchs der Fusionsgespräche zwischen Rio und Glencore geht der Analyst zumindest vorerst davon aus, dass Rio seine auf der Hauptversammlung im Dezember vorgestellte Strategie weiterverfolgen werde./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:49 /

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:49 /

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Hold

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
70,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
81,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
70,76 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Christopher LaFemina 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,87 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

10:56 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
10:16 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
10:16 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:51 Rio Tinto Overweight Barclays Capital
10.02.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Rio Tinto plc

dpa-afx Eisenerzpreise belasten Rio Tinto-Aktie in Rot: Deutlich weniger Gewinn Rio Tinto-Aktie in Rot: Deutlich weniger Gewinn
finanzen.net Verluste in London: FTSE 100 gibt zum Handelsstart nach
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt zum Start
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 letztendlich fester
finanzen.net Börse Europa in Grün: So steht der STOXX 50 aktuell
finanzen.net FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rio Tinto von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 liegt am Mittag im Plus
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
RSS Feed
Rio Tinto plc zu myNews hinzufügen