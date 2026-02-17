DAX 25.130 +0,5%ESt50 6.051 +0,5%MSCI World 4.517 +0,2%Top 10 Crypto 8,8200 +0,8%Nas 22.578 +0,1%Bitcoin 57.748 +1,4%Euro 1,1835 -0,1%Öl 67,69 +0,5%Gold 4.927 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Siemens 723610 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Vonovia A1ML7J Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Nikkei zieht an - Chinas Börsen ruhen -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palo Alto Networks mit gemischten Zahlen -- Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Top News
Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Bayer-Aktie Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Bayer-Aktie
Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO: Amazon-Aktien rasiert, Apple reduziert und ein neuer Medien-Favorit Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO: Amazon-Aktien rasiert, Apple reduziert und ein neuer Medien-Favorit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Roche Aktie

Kaufen
Verkaufen
Roche Aktien-Sparplan
404,00 EUR -0,70 EUR -0,17 %
FSE
368,30 CHF -0,90 CHF -0,24 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 314,9 Mrd. EUR

KGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855167

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012032048

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RHHVF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Roche Hold

08:11 Uhr
Roche Hold
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
404,00 EUR -0,70 EUR -0,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Roche nach Zahlen von 320 auf 340 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten positiven Ergebnisse, die es zu bereits etablierten Produkten gegeben habe, spiegelten sich im Aktienkurs des Pharmakonzerns schon wider, schrieb Luisa Hector am Dienstagabend. Tatsächlich sieht die Expertin in der Pipeline eher Risiken./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Hold

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
340,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
369,20 CHF		 Abst. Kursziel*:
-7,91%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
368,30 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,68%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
350,38 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

08:11 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
10.02.26 Roche Overweight Barclays Capital
09.02.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende mit Gewinnen
finanzen.net Freundlicher Handel: SLI klettert schlussendlich
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 notiert letztendlich im Plus
finanzen.net Roche Aktie News: Anleger schicken Roche am Nachmittag ins Plus
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SMI nachmittags stärker
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SLI legt am Nachmittag zu
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SMI am Mittag mit Gewinnen
Roche Holding AG Change to the Roche Enlarged Corporate Executive Committee
Roche Holding AG Roche announces positive phase III results for Gazyva/Gazyvaro in primary membranous nephropathy, marking a significant milestone in this autoimmune disease
Benzinga Roche Says Experimental Drug Helped Slow Disability In Progressive Multiple Sclerosis Study
Roche Holding AG Roche’s fenebrutinib is the first investigational medicine in over a decade that reduces disability progression in primary progressive multiple sclerosis (PPMS)
Benzinga Roche Sees Steady 2026 Growth As Key Drugs Post Double-Digit Gains
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche reports strong 2025 results with 7% sales growth
Zacks Roche Reports Upbeat Efficacy Data From Phase II Obesity Study
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche announces positive Phase II results for its dual GLP-1/GIP receptor agonist CT-388 in people living with obesity
RSS Feed
Roche AG (Genussschein) zu myNews hinzufügen