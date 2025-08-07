RTL Aktie
Marktkap. 5,25 Mrd. EURKGV 8,98 Div. Rendite 7,96%
WKN 861149
ISIN LU0061462528
Symbol RGLXF
RTL Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Medienkonzern habe mit seinem bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) im zweiten Quartal ihre Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Annick Maas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz werde aber durch Verschiebungen bei der TV-Produktionstochter Fremantle beeinträchtigt./rob/tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 06:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 06:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RTL Market-Perform
|Unternehmen:
RTL
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
34,30 €
|Abst. Kursziel*:
-18,37%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
34,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,37%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
