DAX 24.140 -0,2%ESt50 5.339 +0,1%Top 10 Crypto 16,07 +1,6%Dow 43.969 -0,5%Nas 21.243 +0,4%Bitcoin 100.242 -0,4%Euro 1,1651 -0,1%Öl 66,26 -0,2%Gold 3.397 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
USA erheben offenbar hohe Zölle auf Gold-Importe - Schweiz betroffen USA erheben offenbar hohe Zölle auf Gold-Importe - Schweiz betroffen
Eckert & Ziegler-Aktie gibt dennoch ab: Jahresziele bestätigt Eckert & Ziegler-Aktie gibt dennoch ab: Jahresziele bestätigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RTL Aktie

Kaufen
Verkaufen
RTL Aktien-Sparplan
34,30 EUR -0,05 EUR -0,15 %
STU
34,30 EUR +0,10 EUR +0,29 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,25 Mrd. EUR

KGV 8,98 Div. Rendite 7,96%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 861149

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU0061462528

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RGLXF

Bernstein Research

RTL Market-Perform

10:26 Uhr
RTL Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
RTL
34,30 EUR -0,05 EUR -0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Medienkonzern habe mit seinem bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) im zweiten Quartal ihre Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Annick Maas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz werde aber durch Verschiebungen bei der TV-Produktionstochter Fremantle beeinträchtigt./rob/tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 06:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 06:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RTL Market-Perform

Unternehmen:
RTL		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
34,30 €		 Abst. Kursziel*:
-18,37%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
34,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,37%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RTL

10:26 RTL Market-Perform Bernstein Research
10.07.25 RTL Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.07.25 RTL Hold Deutsche Bank AG
30.06.25 RTL Hold Warburg Research
27.06.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu RTL

Dow Jones Schwieriges Umfeld RTL-Aktie dennoch fester: Umsatz- und Gewinnrückgang RTL-Aktie dennoch fester: Umsatz- und Gewinnrückgang
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen
dpa-afx RTL bestätigt nach schwierigem ersten Halbjahr Prognose
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX mittags in der Gewinnzone
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsstart nach
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende fester
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX mit Zuschlägen
Financial Times RTL to buy Sky’s German unit as it bids to challenge US streaming giants
RSS Feed
RTL zu myNews hinzufügen