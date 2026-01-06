Goldman Sachs Group Inc.

RWE Buy

17:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Analyst Alberto Gandolfi erwartet laut einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie einen "Superzyklus". Kursrückgänge seien Kaufgelegenheiten. Dabei verwies er auf die positive Stromnachfrage wegen Rechenzentren und Elektrifizierung sowie auf die Stilllegungen von Kohle- und Kernkraft-Anlagen und die Notwendigkeit, das Stromnetz zu modernisieren. RWE und Solaria etwa seien hier Profiteure, weshalb er diese Aktien präferiere./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 06:00 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

