RWE Aktie

RWE Aktien-Sparplan
47,87 EUR -0,09 EUR -0,19 %
STU
Marktkap. 34,3 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
NEU
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

RWE AG St.
47,87 EUR -0,09 EUR -0,19%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Analyst Alberto Gandolfi erwartet laut einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie einen "Superzyklus". Kursrückgänge seien Kaufgelegenheiten. Dabei verwies er auf die positive Stromnachfrage wegen Rechenzentren und Elektrifizierung sowie auf die Stilllegungen von Kohle- und Kernkraft-Anlagen und die Notwendigkeit, das Stromnetz zu modernisieren. RWE und Solaria etwa seien hier Profiteure, weshalb er diese Aktien präferiere./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 06:00 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu RWE AG St.

17:21 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.12.25 RWE Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 RWE Outperform Bernstein Research
11.12.25 RWE Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

