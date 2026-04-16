RWE Aktie
Marktkap. 43,95 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Ahmed Farman befasste sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit den Auswirkungen der von der britischen Regierung für 2028 angekündigten Abschaffung der Zusatzsteuer auf fossile Brennstoffe, die zur Stromerzeugung verwendet werden auf Energieversorger, die in erneuerbare Energien und Kernkraft investieren./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:14 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:14 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
56,02 €
|Abst. Kursziel*:
8,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,59%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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