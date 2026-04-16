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Jefferies & Company Inc.

RWE Buy

14:41 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
55,66 EUR -2,34 EUR -4,03%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Ahmed Farman befasste sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit den Auswirkungen der von der britischen Regierung für 2028 angekündigten Abschaffung der Zusatzsteuer auf fossile Brennstoffe, die zur Stromerzeugung verwendet werden auf Energieversorger, die in erneuerbare Energien und Kernkraft investieren./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:14 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,02 €		 Abst. Kursziel*:
8,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
55,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,59%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

14:41 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
14.04.26 RWE Overweight Barclays Capital
01.04.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
01.04.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
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