Marktkap. 42,37 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" belassen. RWE und SSE bleiben die Favoriten des Analysten Javier Garrido im europäischen Versorgersektor. Beide stehen auch auf der "Analyst Focus List" mit den generell besten Anlageideen der Investmentbank. Garrido rechnet mit weiter steigenden Strompreisen, wie er am Donnerstag schrieb. Bei RWE und SSE sieht er prozentual zweistellige Gewinndynamik./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 16:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
56,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
55,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Javier Garrido
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|11:46
|RWE Buy
|UBS AG
|08:01
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
