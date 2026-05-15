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JP Morgan Chase & Co.

RWE Overweight

08:01 Uhr
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
56,42 EUR 0,02 EUR 0,04%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Pavan Mahbubani hält das obere Ende des Jahresgewinnziels des Versorgers für erreichbar, wie er am Donnerstag schrieb./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 19:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
56,50 €		 Abst. Kursziel*:
15,04%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
56,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,21%
Analyst Name:
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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