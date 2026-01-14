DAX 25.283 +0,0%ESt50 6.035 +0,5%MSCI World 4.512 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.183 -0,2%Euro 1,1635 -0,1%Öl 64,29 -1,7%Gold 4.618 -0,2%
Südzucker Aktie

Südzucker Aktien-Sparplan
9,47 EUR +0,12 EUR +1,28 %
STU
Marktkap. 1,92 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,84%
WKN 729700

ISIN DE0007297004

Symbol SUEZF

Warburg Research

Südzucker Hold

11:06 Uhr
Südzucker Hold
Aktie in diesem Artikel
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,47 EUR 0,12 EUR 1,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 8,80 auf 9,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten Zahlen zum dritten Quartal seien besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag in seinem Resümee. Damit zeichne sich ein Licht am Ende des Tunnels ab./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ah

Zusammenfassung: Südzucker Hold

Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
9,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
9,43 €		 Abst. Kursziel*:
0,74%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
9,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,37%
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

11:06 Südzucker Hold Warburg Research
14.01.26 Südzucker Verkaufen DZ BANK
14.01.26 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 Südzucker Underweight Barclays Capital
19.12.25 Südzucker Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

finanzen.net Südzucker: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
finanzen.net Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittwochnachmittag stabil
finanzen.net Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Mittwochmittag südwärts
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart fester
finanzen.net Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Mittwochvormittag tiefer
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX mittags im Minus
dpa-afx Südzucker-Aktie fällt: Niedrige Zuckerpreise belasten weiterhin
StockXperts Südzucker: Bitterer Zucker für Aktionäre
