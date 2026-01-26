DAX 24.539 +0,9%ESt50 5.948 +1,0%MSCI World 4.523 -0,5%Top 10 Crypto 10,79 -1,4%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 70.907 +0,3%Euro 1,1861 -0,9%Öl 70,69 -0,2%Gold 4.865 -9,6%
Top News
SAFRAN Aktie

301,90 EUR +4,40 EUR +1,48 %
STU
300,90 EUR -1,10 EUR -0,36 %
GVIE
Marktkap. 124,9 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
Jefferies & Company Inc.

SAFRAN Buy

21:41 Uhr
SAFRAN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie stellte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie ihre Leitlinien für das Jahr 2026 in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie vor, wobei letztere Werte ihr bevorzugtes Segment sind. In der zivilen Luftfahrtindustrie bleibe MTU ihre erste Wahl. Safran sei hochwertig mit Blick auf das Wartungs- und Ersatzteilgeschäft. Ein Abschlag gegenüber GE mache die Aktien attraktiv, doch das Aufwertungspotenzial sei hier eher begrenzt./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Buy

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
300,50 €		 Abst. Kursziel*:
19,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
301,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,24%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
351,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

