SAFRAN Aktie
Marktkap. 124,9 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie stellte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie ihre Leitlinien für das Jahr 2026 in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie vor, wobei letztere Werte ihr bevorzugtes Segment sind. In der zivilen Luftfahrtindustrie bleibe MTU ihre erste Wahl. Safran sei hochwertig mit Blick auf das Wartungs- und Ersatzteilgeschäft. Ein Abschlag gegenüber GE mache die Aktien attraktiv, doch das Aufwertungspotenzial sei hier eher begrenzt./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Buy
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
360,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
300,50 €
|Abst. Kursziel*:
19,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
301,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,24%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
351,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|21:41
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
