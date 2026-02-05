DAX 24.988 -0,1%ESt50 6.047 -0,2%MSCI World 4.574 +0,1%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.176 -0,3%Bitcoin 58.114 -1,3%Euro 1,1892 -0,2%Öl 68,83 -0,5%Gold 5.012 -0,9%
Top News
Microsoft-Aktie bricht nach Zahlen ein - Analysten sehen weiter großes KI-Potenzial Microsoft-Aktie bricht nach Zahlen ein - Analysten sehen weiter großes KI-Potenzial
Strategischer Personalcoup: DroneShield-Aktie schießt nach COO-Ernennung nach oben Strategischer Personalcoup: DroneShield-Aktie schießt nach COO-Ernennung nach oben
Salzgitter Aktie

Salzgitter
53,75 EUR +2,55 EUR +4,98 %
STU
Marktkap. 2,75 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,26%
WKN 620200

ISIN DE0006202005

Symbol SZGPF

Jefferies & Company Inc.

Salzgitter Hold

19:06 Uhr
Salzgitter Hold
Salzgitter
53,75 EUR 2,55 EUR 4,98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salzgitter AG nach Eckzahlen und neuen Jahreszielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Während das vierte Quartal 2025 die Erwartungen übertroffen habe, lägen die Prognosen des Stahlherstellers für das operative Ergebnis (Ebitda) und das Vorsteuerergebnis 2026 deutlich unter den Konsensschätzungen, schrieb Cole Hathorn in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 11:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 11:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Salzgitter Hold

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
54,25 €		 Abst. Kursziel*:
-46,54%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
53,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-46,05%
Analyst Name:
Cole Hathorn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

