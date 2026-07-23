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SAP Aktie

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133,46 EUR +4,84 EUR +3,76 %
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Marktkap. 154,16 Mrd. EUR

KGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
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Symbol SAPGF

Jefferies & Company Inc.

SAP SE Buy

08:36 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
133,46 EUR 4,84 EUR 3,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Der Bestand an Cloud-Aboverträgen (CCB) sei höher als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Charles Brennan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies deute auf eine starke Auftragsentwicklung im zweiten Quartal hin und sollte der Aktie angesichts ihrer niedrigen Bewertung kurzfristig einen Schub verpassen./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 19:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 19:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
133,62 €		 Abst. Kursziel*:
57,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
133,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,35%
Analyst Name:
Charles Brennan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
202,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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