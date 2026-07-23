SAP Aktie
Marktkap. 154,16 Mrd. EURKGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Der Bestand an Cloud-Aboverträgen (CCB) sei höher als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Charles Brennan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies deute auf eine starke Auftragsentwicklung im zweiten Quartal hin und sollte der Aktie angesichts ihrer niedrigen Bewertung kurzfristig einen Schub verpassen./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 19:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 19:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
133,62 €
|Abst. Kursziel*:
57,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
133,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,35%
|
Analyst Name:
Charles Brennan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
202,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|SAP Buy
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|02.07.26
|SAP Neutral
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|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
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|08:36
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
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|02.07.26
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|11.06.26
|SAP Neutral
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|14.05.26
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