SAP Aktie

150,76 EUR -3,10 EUR -2,01 %
STU
Marktkap. 182,42 Mrd. EUR

KGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460

ISIN DE0007164600

Symbol SAPGF

JP Morgan Chase & Co.

SAP SE Neutral

09:21 Uhr
SAP SE Neutral
SAP SE
150,76 EUR -3,10 EUR -2,01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. SAP-Chef Christian Klein werde in der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht in dieser Woche wohl insbesondere noch einmal genau erklären müssen, was er mit den "kurzfristigen Schmerzen" mit Blick auf die Aussichten der Walldorfer gemeint habe, schrieb Toby Ogg in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 20:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP Neutral

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
175,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
152,82 €		 Abst. Kursziel*:
14,51%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
150,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,08%
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
221,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

09:21 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.04.26 SAP Overweight Barclays Capital
13.04.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 SAP Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

