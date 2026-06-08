SAP Aktie
Marktkap. 180,62 Mrd. EURKGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Toby Ogg analysierte die Oracle-Geschäftszahlen am Donnerstag hinsichtlich ihrer Rückschlüsse für SAP. Der Schwung bei den Cloud-Apps der Amerikaner habe erstmals in diesem Geschäftsjahr etwas nachgelassen. Dies sende auch ein leicht negatives Signal für die kurzfristigen Aussichten der Walldorfer in ihrem Enterprise-Geschäft. Ogg erinnerte daran, dass der jüngste Microsoft-Bericht ähnlich zu werten gewesen sei./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Neutral
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
175,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
143,32 €
|Abst. Kursziel*:
22,10%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
143,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,80%
|
Analyst Name:
Toby Ogg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
210,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|12:26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|SAP Buy
|UBS AG
|14.05.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SAP Buy
|UBS AG
|12:26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|SAP Buy
|UBS AG
|14.05.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SAP Buy
|UBS AG
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|12:26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.