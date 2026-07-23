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SAP Aktie

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JP Morgan Chase & Co.

SAP SE Neutral

08:36 Uhr
SAP SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
133,18 EUR 4,56 EUR 3,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Während der aktuelle Cloud-Auftragsbestand von 26 Prozent über den Erwartungen liegt, stellten das schwächere Ergebnis (Ebit) und der Margenrückgang letztlich eine negative Überraschung dar, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings setze das Ebit-Ziel für 2026 voraus, dass sich das Gewinnwachstum in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen werde./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:19 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Neutral

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
175,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
133,62 €		 Abst. Kursziel*:
30,97%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
133,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,40%
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
202,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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