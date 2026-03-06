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Marktkap. 15,58 Mrd. EUR

KGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
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WKN A2AJKS

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ISIN FR0013154002

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Symbol SDMHF

Goldman Sachs Group Inc.

Sartorius Stedim Biotech Neutral

11:06 Uhr
Sartorius Stedim Biotech Neutral
Aktie in diesem Artikel
Sartorius Stedim Biotech
169,10 EUR 9,00 EUR 5,62%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sartorius Stedim auf "Neutral" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Der solide Mittelfristausblick entspreche weitgehend den Erwartungen, schrieb James Quigley am Dienstag vor dem Start des Kapitalmarkttags der Mutter Sartorius./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Neutral

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
169,20 €		 Abst. Kursziel*:
38,89%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
169,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,97%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
236,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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