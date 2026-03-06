Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 15,58 Mrd. EURKGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sartorius Stedim auf "Neutral" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Der solide Mittelfristausblick entspreche weitgehend den Erwartungen, schrieb James Quigley am Dienstag vor dem Start des Kapitalmarkttags der Mutter Sartorius./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
235,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
169,20 €
|Abst. Kursziel*:
38,89%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
169,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,97%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
236,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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