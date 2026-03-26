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Jefferies & Company Inc.

Schaeffler Buy

08:01 Uhr
Schaeffler Buy
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schaeffler nach einer hauseigenen Branchenkonferenz auf "Buy" belassen. Bei den europäischen Autozulieferern seien die Geschäfte im Januar und Februar offenbar erwartungsgemäß bis etwas besser gelaufen, schrieb Vanessa Jeffriess in einer Branchenbetrachtung vom Sonntag. Der Konflikt im Nahen Osten habe keinen Einfluss auf die Nachfrage und die Produktionsplanung. Die größten unmittelbaren Risiken sähen die Unternehmen bei Speicherchips- und Energiekosten sowie bei der Logistik. Schaeffler habe sich mit Blick auf den Absatz und die langfristige Strategie am zuversichtlichsten gezeigt. Aumovio sehe 2026 als Übergangsjahr, und Valeo habe den vorsichtigen, aber sich verbessernden Ausblick bestätigt./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 14:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2026 / 14:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Buy

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

13:36 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
09.03.26 Schaeffler Kaufen DZ BANK
04.03.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Schaeffler Sell UBS AG
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