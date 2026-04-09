Jefferies & Company Inc.

Schaeffler Buy

09:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 10,45 Euro auf "Buy" belassen. Die Marge scheine deutlich höher gewesen zu sein als gedacht, schrieb Vanessa Jeffriess am Mittwoch anlässlich entsprechender Signale des Managements vor dem Quartalsbericht. Zu verdanken sei dies den Bereichen E-Mobility und Vehicle Lifetime Solutions, also dem Ersatzteilgeschäft des Autozulieferers./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 02:28 / UKT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 02:28 / UKT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG