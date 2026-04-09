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Jefferies & Company Inc.

Schaeffler Buy

09:36 Uhr
Schaeffler Buy
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
8,23 EUR 0,39 EUR 4,97%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 10,45 Euro auf "Buy" belassen. Die Marge scheine deutlich höher gewesen zu sein als gedacht, schrieb Vanessa Jeffriess am Mittwoch anlässlich entsprechender Signale des Managements vor dem Quartalsbericht. Zu verdanken sei dies den Bereichen E-Mobility und Vehicle Lifetime Solutions, also dem Ersatzteilgeschäft des Autozulieferers./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 02:28 / UKT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 02:28 / UKT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Buy

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
10,45 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,22 €		 Abst. Kursziel*:
27,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,97%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,76 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

09:36 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 Schaeffler Sell UBS AG
30.03.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.03.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
09.03.26 Schaeffler Kaufen DZ BANK
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