Schaeffler Aktie
Marktkap. 7,25 Mrd. EURDiv. Rendite 3,59%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 10,45 Euro auf "Buy" belassen. Die Marge scheine deutlich höher gewesen zu sein als gedacht, schrieb Vanessa Jeffriess am Mittwoch anlässlich entsprechender Signale des Managements vor dem Quartalsbericht. Zu verdanken sei dies den Bereichen E-Mobility und Vehicle Lifetime Solutions, also dem Ersatzteilgeschäft des Autozulieferers./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 02:28 / UKT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 02:28 / UKT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Buy
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
10,45 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,22 €
|Abst. Kursziel*:
27,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,23 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,97%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,76 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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