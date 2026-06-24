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Jefferies & Company Inc.

Schaeffler Buy

16:46 Uhr
Schaeffler Buy
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat Schaeffler auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,45 Euro belassen. Mit Blick auf Aussagen des Auto- und Industriezulieferers auf einer von dem Analysehaus organisierten Konferenz gehe sie trotz des schwierigen Umfelds von einem erwartungsgemäß guten zweiten Quartal aus, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Sie ist zunehmend überzeugt vom Potenzial der Aktivitäten außerhalb des Kerngeschäfts, das sie im Aktienkurs noch nicht berücksichtigt sieht./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Buy

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
10,45 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,00 €		 Abst. Kursziel*:
30,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,28%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

16:46 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Schaeffler Kaufen DZ BANK
06.05.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 Schaeffler Sell UBS AG
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