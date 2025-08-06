DAX 24.317 +1,6%ESt50 5.345 +1,6%Top 10 Crypto 15,83 +2,8%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 100.154 +1,6%Euro 1,1658 +0,0%Öl 67,28 +0,5%Gold 3.382 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Ukraine-Hoffnung treibt DAX weit nach oben - 24.000-Punkte-Marke deutlich übersprungen Ukraine-Hoffnung treibt DAX weit nach oben - 24.000-Punkte-Marke deutlich übersprungen
Eli Lilly-Aktie bricht ein nach enttäuschender Studie zu Abnehmmedikament Eli Lilly-Aktie bricht ein nach enttäuschender Studie zu Abnehmmedikament
Scout24 Aktie

Scout24 Aktien-Sparplan
118,80 EUR -0,50 EUR -0,42 %
STU
Marktkap. 8,65 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8

ISIN DE000A12DM80

Symbol SCOTF

RBC Capital Markets

Scout24 Outperform

12:11 Uhr
Scout24 Outperform
Aktie in diesem Artikel
Scout24
118,80 EUR -0,50 EUR -0,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Das zweite Quartal des Online-Portalbetreibers habe leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sprach daher von einem ermutigenden Quartalsbericht - auch vor dem Hintergrund, dass der Ausblick wegen der starken Geschäftsdynamik angehoben worden sei./rob/tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:12 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Outperform

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
118,60 €		 Abst. Kursziel*:
-31,70%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
118,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-31,82%
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

