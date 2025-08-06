Scout24 Aktie
Marktkap. 8,65 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Das zweite Quartal des Online-Portalbetreibers habe leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sprach daher von einem ermutigenden Quartalsbericht - auch vor dem Hintergrund, dass der Ausblick wegen der starken Geschäftsdynamik angehoben worden sei./rob/tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Outperform
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
81,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
118,60 €
|Abst. Kursziel*:
-31,70%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
118,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-31,82%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
112,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
