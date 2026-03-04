DAX 24.095 -0,5%ESt50 5.835 -0,6%MSCI World 4.488 +0,0%Top 10 Crypto 9,4340 +2,9%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 62.184 -0,4%Euro 1,1599 -0,3%Öl 83,69 +1,3%Gold 5.166 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt schwelt weiter: DAX tiefer -- Asiens Börsen mit Erholung -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Broadcom, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt
Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX fällt erneut in Richtung 24.000-Punkte-Marke Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX fällt erneut in Richtung 24.000-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
35,40 EUR +0,06 EUR +0,16 %
STU
30,82 GBP +0,18 GBP +0,59 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 203,08 Mrd. EUR

KGV 11,92 Div. Rendite 3,92%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3C99G

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYDAF

JP Morgan Chase & Co.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

08:31 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
35,40 EUR 0,06 EUR 0,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Durch die Straße von Hormus gingen 20 bis 30 Prozent der globalen Öl- und Erdgastransporte, schrieb Matthew Lofting am Mittwochabend. Die Länge und das Ausmaß der Gefährdung der Schifffahrt durch die Meerenge im Zuge der Nahost-Eskalation sei also entscheidend für die weitere Entwicklung der Energiepreise. Totalenergies, Shell und OMV seien unter den Europäer am ehesten auf nahtlosen Verkehr über diesen Transportweg angewiesen. Galp, Repsol und Equinor seien kaum bis nicht direkt abhängig./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
36,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
30,64 £		 Abst. Kursziel*:
17,51%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
30,82 £		 Abst. Kursziel aktuell:
16,83%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,08 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

08:31 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

finanzen.net Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels stärker
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 liegt am Mittwochmittag im Plus
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50-Anleger ergreifen letztendlich die Flucht
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit Abgaben
wikifolio Bestseller wikifolios im Februar
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 mittags im freien Fall
finanzen.net FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr eingefahren
Zacks Shell Explores Options to Sell Portions of Its Ventures Portfolio
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning Shell Stock In The Last 5 Years
Financial Times Shell grapples with debt crisis at key clean energy venture
Financial Times Shell grapples with debt crisis at key clean energy venture
Business Times Shell in talks with Adnoc, others over Australia LNG stake sale
Benzinga Shell, Metlen Form Strategic LNG Alliance
Zacks Chevron or Shell: Which Energy Supermajor Has the Edge Now?
VentureBeat How to test OpenClaw without giving an autonomous agent shell access to your corporate laptop
RSS Feed
Shell (ex Royal Dutch Shell) zu myNews hinzufügen