JP Morgan Chase & Co.

Talanx Overweight

10:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Nettogewinn und Erträge hätten nicht überrascht, schrieb Kamran Hossain am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Positiv wertete er, dass der Versicherer die Obergrenze beim Aufbau seiner Rücklagenpuffer noch nicht erreicht zu haben scheint./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:45 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx