Talanx Aktie
Marktkap. 27,53 Mrd. EURKGV 11,85 Div. Rendite 3,16%
WKN TLX100
ISIN DE000TLX1005
Symbol TNXXF
Talanx Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Nettogewinn und Erträge hätten nicht überrascht, schrieb Kamran Hossain am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Positiv wertete er, dass der Versicherer die Obergrenze beim Aufbau seiner Rücklagenpuffer noch nicht erreicht zu haben scheint./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Talanx
Zusammenfassung: Talanx Overweight
|Unternehmen:
Talanx AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
103,00 €
|Abst. Kursziel*:
21,36%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
103,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,12%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
134,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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