DAX 24.136 +0,8%ESt50 5.837 +0,5%MSCI World 4.756 +0,1%Top 10 Crypto 10,38 +0,8%Nas 26.088 -0,7%Bitcoin 69.325 +1,1%Euro 1,1702 -0,3%Öl 107,4 -0,2%Gold 4.698 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Bayer BAY001 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
Porsche-Aktie in Rot: Porsche SE bestätigt Prognose trotz schwächerem Gewinn Porsche-Aktie in Rot: Porsche SE bestätigt Prognose trotz schwächerem Gewinn
Brenntag mit Umsatz- und Gewinnrückgang im Quartal - Aktie im Minus Brenntag mit Umsatz- und Gewinnrückgang im Quartal - Aktie im Minus
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Talanx Aktie

Kaufen
Verkaufen
Talanx Aktien-Sparplan
103,20 EUR -2,30 EUR -2,18 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 27,53 Mrd. EUR

KGV 11,85 Div. Rendite 3,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TLX100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TLX1005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TNXXF

JP Morgan Chase & Co.

Talanx Overweight

10:51 Uhr
Talanx Overweight
Aktie in diesem Artikel
Talanx AG
103,20 EUR -2,30 EUR -2,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Nettogewinn und Erträge hätten nicht überrascht, schrieb Kamran Hossain am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Positiv wertete er, dass der Versicherer die Obergrenze beim Aufbau seiner Rücklagenpuffer noch nicht erreicht zu haben scheint./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:45 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx

Zusammenfassung: Talanx Overweight

Unternehmen:
Talanx AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
103,00 €		 Abst. Kursziel*:
21,36%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
103,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,12%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
134,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Talanx AG

10:51 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Talanx Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Talanx AG

finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Montagssitzung im Plus
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels leichter
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX nachmittags in Rot
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mittags mit Abgaben
finanzen.net MDAX-Papier Talanx-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Talanx Anlegern eine Freude
finanzen.net MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Start mit Abgaben
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schließt in der Verlustzone
EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Talanx achieves quarterly result of EUR 774 million
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: Talanx Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
RSS Feed
Talanx AG zu myNews hinzufügen