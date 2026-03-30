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Bernstein Research

TRATON Market-Perform

10:01 Uhr
TRATON Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TRATON
30,32 EUR 0,60 EUR 2,02%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das Wartungsgeschäft der Lkw-Hersteller mache ein Viertel des Umsatzes aus, aber 35 Prozent und mehr der operativen Ergebnisse (Ebit), schrieb Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. In Abwärtszyklen bei der Zahl der Neufahrzeuge betrage der Ebit-Anteil des Wartungsgeschäfts sogar mehr als die Hälfte./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
29,56 €		 Abst. Kursziel*:
21,79%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
30,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,73%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:01 TRATON Buy UBS AG
10:01 TRATON Market-Perform Bernstein Research
27.03.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
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20.03.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
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