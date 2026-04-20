TRATON Aktie

Kaufen
Verkaufen
TRATON Aktien-Sparplan
32,44 EUR +0,28 EUR +0,87 %
STU
Marktkap. 16,3 Mrd. EUR

KGV 9,86
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

JP Morgan Chase & Co.

TRATON Neutral

08:51 Uhr
TRATON Neutral
Aktie in diesem Artikel
TRATON
32,44 EUR 0,28 EUR 0,87%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Traton auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Im nordamerikanischen Nutzfahrzeug-Zyklus deute sich mit der Erholung seit Jahresbeginn ein positiver Wendepunkt an, schrieb Akshat Kacker in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er habe daher bereits seine Absatzerwartungen für 2026 angehoben. Daimler Truck als größten Profiteur dieser Entwicklung sieht er gut positioniert für weitere Marktanteilsgewinne. Zudem schraubte Kacker seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für Daimler Truck und Traton sowie etwas weniger für Volvo an./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Neutral

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
32,14 €		 Abst. Kursziel*:
-6,66%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
32,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,52%
Analyst Name:
Akshat Kacker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

08:51 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
14.04.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.04.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
09.04.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
