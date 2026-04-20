DAX 24.418 -1,2%ESt50 5.983 -1,2%MSCI World 4.635 +0,0%Top 10 Crypto 9,6045 -1,1%Nas 24.404 -0,3%Bitcoin 64.588 +0,3%Euro 1,1775 -0,1%Öl 94,77 +1,0%Gold 4.775 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 ITM Power A0B57L
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in grün -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- Amazon im Fokus
Top News
Kein Börsengang für Blue Origin: Warum Bezos einen anderen Weg geht als Musk mit SpaceX Kein Börsengang für Blue Origin: Warum Bezos einen anderen Weg geht als Musk mit SpaceX
Apple vor historischem Umbruch: Cook tritt ab, Ternus übernimmt Apple vor historischem Umbruch: Cook tritt ab, Ternus übernimmt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TUI Aktie

Kaufen
Verkaufen
TUI Aktien-Sparplan
7,35 EUR +0,03 EUR +0,41 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,82 Mrd. EUR

KGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TUAG50

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TUAG505

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TUIFF

JP Morgan Chase & Co.

TUI Overweight

08:01 Uhr
TUI Overweight
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
7,35 EUR 0,03 EUR 0,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tui mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Overweight" belassen. Karan Puri senkte aber am Montagabend in seinem Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen des Tourismuskonzerns die Umsatz- und operativen Ergebnisprognosen (Ebit). Verantwortlich dafür seien in erster Linie die Auswirkungen des anhaltenden Nahost-Konflikts. Auch die Jahresschätzungen revidierte Puri etwas nach unten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Overweight

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
13,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
7,31 €		 Abst. Kursziel*:
84,63%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
7,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
83,77%
Analyst Name:
Karan Puri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

08:01 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 TUI Overweight Barclays Capital
10.04.26 TUI Neutral UBS AG
02.04.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
26.03.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu TUI AG

finanzen.net TUI Cruises und MSC TUI-Aktie dennoch in Rot: Kreuzfahrtschiffen gelingt Durchfahrt der Straße von Hormus TUI-Aktie dennoch in Rot: Kreuzfahrtschiffen gelingt Durchfahrt der Straße von Hormus
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Montagshandels im Minus
dpa-afx Tui-Chef sieht derzeit keinen Kerosinmangel
finanzen.net TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit Abschlägen
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX mit Abgaben
Dow Jones IRAN-BLOG/Tui-Chef sieht kurzfristig keinen Kerosinmangel
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags schwächer
finanzen.net TUI Aktie News: TUI am Montagmittag tiefer
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX beginnt Montagshandel mit Verlusten
RTE.ie TUI to renew calls for implementation of pay increase
RTE.ie TUI warns that teaching no longer viable career for many
Irish Times Students missing subjects over Government ‘failure’ to address teacher recruitment crisis - TUI
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, buy
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, buy
RSS Feed
TUI AG zu myNews hinzufügen