JP Morgan Chase & Co.

TUI Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tui mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Overweight" belassen. Karan Puri senkte aber am Montagabend in seinem Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen des Tourismuskonzerns die Umsatz- und operativen Ergebnisprognosen (Ebit). Verantwortlich dafür seien in erster Linie die Auswirkungen des anhaltenden Nahost-Konflikts. Auch die Jahresschätzungen revidierte Puri etwas nach unten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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