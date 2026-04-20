TUI Aktie
Marktkap. 3,82 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tui mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Overweight" belassen. Karan Puri senkte aber am Montagabend in seinem Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen des Tourismuskonzerns die Umsatz- und operativen Ergebnisprognosen (Ebit). Verantwortlich dafür seien in erster Linie die Auswirkungen des anhaltenden Nahost-Konflikts. Auch die Jahresschätzungen revidierte Puri etwas nach unten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Overweight
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
13,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
7,31 €
|Abst. Kursziel*:
84,63%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
7,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
83,77%
|
Analyst Name:
Karan Puri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
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