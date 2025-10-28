DAX 24.136 -0,6%ESt50 5.706 +0,0%MSCI World 4.434 +0,2%Top 10 Crypto 15,38 +2,5%Nas 23.977 +0,6%Bitcoin 96.493 -0,5%Euro 1,1649 +0,0%Öl 65,25 +1,2%Gold 4.010 +1,8%
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
Deutsche Bank: Verbucht einen Rekordgewinn im 3. Quartal. Die 2025er Ziele stehen bei der 9,2er KGV-Aktie mit 3,3 % Dividendenrendite! Deutsche Bank: Verbucht einen Rekordgewinn im 3. Quartal. Die 2025er Ziele stehen bei der 9,2er KGV-Aktie mit 3,3 % Dividendenrendite!
Viking Therapeutics: Canaccord sieht 194 % Kurspotenzial mit Verweis auf die potenziellen Medikamente gegen Adipositas Viking Therapeutics: Canaccord sieht 194 % Kurspotenzial mit Verweis auf die potenziellen Medikamente gegen Adipositas
UBS Aktie

32,98 EUR -0,44 EUR -1,32 %
STU
38,45 USD -0,65 USD -1,65 %
BTT
Marktkap. 105,88 Mrd. EUR

KGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH

ISIN CH0244767585

Jefferies & Company Inc.

UBS Buy

09:01 Uhr
UBS Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 37 Franken auf "Buy" belassen. Die Schweizer hätten aus allen Zylindern gefeuert, lobte Joseph Dickerson am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht. Die Entwicklung sei herausragend./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:49 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Buy

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
37,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,82 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Joseph Dickerson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

09:16 UBS Outperform RBC Capital Markets
09:01 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
09:01 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 UBS Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu UBS

dpa-afx Erwartungen übertroffen UBS-Aktie wechselt ins Negative: Gewinn deutlich gesteigert UBS-Aktie wechselt ins Negative: Gewinn deutlich gesteigert
Dow Jones UBS will Urteil zu Credit-Suisse-Anleihen anfechten
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SMI mit Abgaben
finanzen.net Optimismus in Zürich: SLI mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SPI mittags mit Gewinnen
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge
dpa-afx Aktien von Deutsche Bank, Commerzbank und Co.: Deutsche Bankenwerte fester
dpa-afx WDH/ROUNDUP 2: UBS verdient deutlich mehr als erwartet - Aktie dennoch im Minus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: UBS drehen ins Minus - Händler: Rechtsstreit belastet
Zacks UBS (UBS) Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
Business Times UBS Q3 profit beats expectations as investment banking rebounds, legal costs ease
RTE.ie UBS third-quarter profit soars, trouncing expectations
Financial Times UBS to appeal against court decision on Credit Suisse bond wipeout
FOX Business Ex-trader files $400M lawsuit against UBS over Libor manipulation scandal
Benzinga Earnings Preview: UBS Gr
BBC City trader sues UBS for $400m after rate-rigging conviction quashed
Financial Times Tom Hayes sues former employer UBS for $400mn
