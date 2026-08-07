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UBS Aktie

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UBS Aktien-Sparplan
46,37 EUR -0,05 EUR -0,11 %
STU
53,76 USD +0,90 USD +1,70 %
nachbörslich
BTT

Marktkap. 142,44 Mrd. EUR

KGV 18,06 Div. Rendite 2,32%
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Symbol UBS

Goldman Sachs Group Inc.

UBS Neutral

11:36 Uhr
UBS Neutral
Aktie in diesem Artikel
UBS
46,37 EUR -0,05 EUR -0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS von 41,50 auf 47 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht an. Er rollte seine Bewertungsbasis nach vorne und schraubte den Multiplikator hoch./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Neutral

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
47,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
46,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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