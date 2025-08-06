DAX 24.358 +1,8%ESt50 5.351 +1,7%Top 10 Crypto 15,87 +3,1%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 99.846 +1,2%Euro 1,1651 +0,0%Öl 67,28 +0,5%Gold 3.383 +0,4%
Intel-Aktie sackt ab: Trump ruft nach Rücktritt des Intel-Chefs Intel-Aktie sackt ab: Trump ruft nach Rücktritt des Intel-Chefs
Zalando-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Zalando-Aktie Zalando-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Zalando-Aktie
Unilever Aktie

Unilever Aktien-Sparplan
52,44 EUR +0,46 EUR +0,88 %
STU
45,49 GBP +0,34 GBP +0,76 %
LSE
Marktkap. 126,55 Mrd. EUR

KGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2

ISIN GB00B10RZP78

Symbol UNLYF

Deutsche Bank AG

Unilever Buy

14:21 Uhr
Unilever Buy
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
52,44 EUR 0,46 EUR 0,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unilever von 4900 auf 5100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die in der Vorwoche veröffentlichten Kennziffern des Konsumgüterkonzerns habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026 erhöht, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Buy

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
51,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
45,35 £		 Abst. Kursziel*:
12,46%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,49 £		 Abst. Kursziel aktuell:
12,11%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,05 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

14:21 Unilever Buy Deutsche Bank AG
04.08.25 Unilever Underperform RBC Capital Markets
04.08.25 Unilever Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
01.08.25 Unilever Sell UBS AG
mehr Analysen

