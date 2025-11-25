Unilever Aktie
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ein durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschungen hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, schrieb die Expertin. Mehr als die Hälfte der Berichtsunternehmen hätten allerdings beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Im Bereich Haushalt und Körperpflege favorisiert Pannuti Unilever und L'Oreal./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
57,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 55,42
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,10 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|08:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|08:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|08:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|13.02.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|12.02.26
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Unilever Halten
|DZ BANK
|13.02.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.