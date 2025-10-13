Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 18,02 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vestas von 139 auf 150 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Colin Moody in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
150,00 DKK
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
17,33 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Colin Moody
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
158,29 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|12:06
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|03.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
