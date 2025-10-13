DAX 24.143 -1,0%ESt50 5.523 -0,8%MSCI World 4.275 -0,2%Top 10 Crypto 15,33 -3,9%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.260 -3,4%Euro 1,1557 -0,1%Öl 62,20 -1,9%Gold 4.129 +0,4%
Vestas Wind Systems A-S Aktie

17,30 EUR -0,02 EUR -0,12 %
STU
15,95 CHF -0,70 CHF -4,19 %
BRX
Marktkap. 18,02 Mrd. EUR

KGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS

ISIN DK0061539921

Symbol VWSYF

RBC Capital Markets

12:06 Uhr
Vestas Wind Systems A-S
Vestas Wind Systems A-S
17,30 EUR -0,02 EUR -0,12%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vestas von 139 auf 150 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Colin Moody in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
150,00 DKK
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
17,33 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Colin Moody 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
158,29 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

12:06 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
03.10.25 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

