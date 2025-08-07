Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 47,25 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen im Nachgang der jüngst vorgelegten Zweitquartalszahlen von 122 auf 112 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Während die Unsicherheit im gesamten Sektor vor dem Zollhintergrund hoch bleibe, setze Volkswagen nun voll und ganz auf die dringend notwendige Senkung der Fixkosten. Damit verbunden seien auch Maßnahmen, um die Produktion effizienter zu machen, schrieb Romain Gourvil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Neben der Zollthematik berücksichtigte er in seinem Kursziel auch den erneuerten Ausblick der Nutzfahrzeugsparte Traton./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 05:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
112,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
94,16 €
|Abst. Kursziel*:
18,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
95,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,89%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
114,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|11:51
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
