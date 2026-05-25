DAX 25.340 +0,6%ESt50 6.096 +0,5%MSCI World 4.833 +0,1%Top 10 Crypto 9,6760 +2,7%Nas 26.656 +1,2%Bitcoin 65.051 -0,2%Euro 1,1646 +0,1%Öl 97,47 -1,8%Gold 4.487 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran sieht Verstoß gegen Waffenruhe: DAX fester -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus -- Siemens Healthineers startet Aktienrückkauf -- SK hynix knackt Billionenmarke -- Samsung im Fokus
Top News
Aktien von Lufthansa und Fraport stärker: Kerosinversorgung sicher Aktien von Lufthansa und Fraport stärker: Kerosinversorgung sicher
Siltronic-Aktie verliert deutlich: WACKER CHEMIE trennt sich im großen Stil von Aktien Siltronic-Aktie verliert deutlich: WACKER CHEMIE trennt sich im großen Stil von Aktien
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volvo (B) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Volvo (B) Aktien-Sparplan
30,25 EUR +0,14 EUR +0,46 %
STU
27,65 CHF +0,56 CHF +2,08 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 60,56 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855689

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN SE0000115446

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VOLVF

Goldman Sachs Group Inc.

Volvo AB (B) Buy

08:21 Uhr
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
30,25 EUR 0,14 EUR 0,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 396 auf 395 schwedischen Kronen reduziert, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Daniela Costa passte ihre Schätzungen für Europas Lkw-Konzerne am Dienstag an die Resultate aus der Berichtssaison an. Jüngste Daten sprächen für anhaltende Belebung im zweiten Quartal, schrieb sie./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 11:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Buy

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
395,00 SEK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,09 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
353,71 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

08:21 Volvo (B) Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.05.26 Volvo (B) Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Volvo (B) Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.04.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Volvo AB (B)

finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volvo (B)-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (B)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Volvo (B) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
dpa-afx Volvo-Aktie im Plus: Prognose für Europa angehoben
PR Newswire Changes to the Volvo Group Executive Board and Renault Trucks management team
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
PR Newswire Volvo Group - the second quarter 2025
PR Newswire Volvo Group Receives EU Innovation Support for CarbonSmart Initiative
PR Newswire Volvo Construction Equipment acquires Swecon
RSS Feed
Volvo AB (B) zu myNews hinzufügen