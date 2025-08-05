Zalando Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal von 45 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Das neue Ziel für das erwartete Bruttowarenvolumen liege wohl etwas unter den Markterwartungen, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf diese neue Kennziffer des Online-Modehändlers habe der Markt mit Kursverlusten reagiert./bek/mis
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
23,14 €
|Abst. Kursziel*:
72,86%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
23,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
68,78%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|09:16
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.24
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.