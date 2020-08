Die deutschen Anleger waren zur Wochenmitte in Kauflaune.

Der DAX war mit einem Plus von 0,57 Prozent bei 12.667,12 Punkten in den Handel eingestiegen, nach einem Ausflug weiter nach oben in die Gewinnzone kam der deutsche Leitindex letztlich jedoch etwas von seinen Hochs herunter. Er verabschiedete sich 0,47 Prozent stärker bei 12.660,25 Zählern aus dem Handel.

Der TecDAX zeigte sich zum Start 0,39 fester bei 3.032,14 Punkten, beendete den Tag jedoch 0,1 Prozent schwächer bei 3.017,26 Indexpunkten.

Zur Wochenmitte stand wieder eine Flut an Quartalszahlen aus den deutschen Indizes im Zentrum der Aufmerksamkeit. Unter anderem haben BMW, Commerzbank, Vonovia, Allianz und Deutsche Post ihre Zahlen vorgelegt.

Daneben blieben die Spannungen zwischen China und den USA sowie die Furcht vor einer erneuten Corona-Welle die bestimmenden Themen. US-Arbeitsmarktdaten malten ein düsteres Bild: Wie ADP-Daten zeigen entstanden im Juli gegenüber dem Vormonat lediglich 167.000 Stellen. Analysten hatten dagegen einen Zuwachs von 1.000.000 Jobs vorausgesagt.

