Mit kräftigen Gewinnen haben sich die US-Börsen aus dem Dienstagshandel verabschiedet.

Der Dow Jones startete mit einem Plus von 0,52 Prozent bei 29.746,11 Punkten in den Handel und schaffte es im Verlauf erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 30.000 Punkten. Diesen historischen Zählerstand konnte das Börsenbarometer mit in den Feierabend nehmen, am Ende ging es um 1,54 Prozent auf 30.045,84 Punkte nach oben. Auch der NASDAQ Composite verbuchte im Dienstagshandel Gewinne und verabschiedete sich mit einem Plus von 1,31 Prozent bei 12.036,79 Zählern aus dem Handel.

Für Aufwind an den Börsen sorgte an den US-Börsen am Dienstag die Meldung, US-Präsident Donald Trump würde sich im Kampf um die Präsidentschaftswahl nun gegenüber Joe Biden geschlagen geben. Die Meldung habe dem Markt "einen Schubs in die richtige Richtung gegeben", so Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda gegenüber der dpa.

