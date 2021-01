Berichte über AstraZeneca-Wirksamkeit: Spahn will nicht spekulieren. Novartis mit Gewinnanstieg 2020. IWF stellt neue Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft vor. Betriebsratschef: 'TUI unter Kostendruck' - Reisebüros mit Zukunft. VW-Chef: CO2-Flottenziel der EU auch wegen Corona verfehlt.

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Dienstag aufwärts. Der DAX ging 0,32 Prozent höher bei 13.687,39 Punkten in den Handel und baut sein Plus anschließend weiter aus.Der TecDAX bewegt sich unterdessen knapp in der Gewinnzone, nachdem er 0,02 Prozent leichter bei 3.363,99 Stellen gestartet war. Am Vortag hatte der überraschend schwach ausgefallene ifo-Index die Kurse tief ins Minus gedrückt. Anleger rechnen damit, dass die sehnsüchtig erwartete wirtschaftliche Erholung nun doch erst später als zuvor angenommen eintritt. Verzögerungen beim Impfprogramm der Bundesregierung belasten den Markt zusätzlich. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen präsentieren sich am Dienstag knapp in Grün. Der EuroSTOXX 50 bewegt sich etwas fester. Zuvor war er nahezu unverändert bei 3.551,21 Punkten in den Handelstag gestartet. Verzögerungen bei der Lieferung von Impfstoffen stoßen europaweit auf Kritik. Für Verunsicherung sorgt außerdem die Regierungskrise in Italien: Ministerpräsident Conte will am Dienstag wohl zurücktreten. Damit will er sich offenbar das Mandat für eine neue Regierung sichern. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Der US-Leitindex hat am Montag nachgegeben. Nach einem kaum veränderen Start rutschte der Dow Jones in die Verlustzone und schloss dann auch 0,12 Prozent schwächer bei 30.960,36 Punkten. Dagegen ging der NASDAQ Composite nach einem wechselhaften Verlauf 0,69 Prozent stärker bei 13.635,99 Zählern in den Feierabend. Dabei ist es dem Technologie-Index gelungen, im Handelsverlauf einen neuen Rekordstand zu erklimmen, bevor er vorübergehend ins Minus und schließlich wieder ins Plus drehte. Während die grassierende Pandemie weiter auf die Stimmung drückt warten die Anleger gespannt auf die zur Wochenmitte anstehende Sitzung der US-Notenbank. Hiervon erhoffen sie sich Signale hinsichtlich einer anhaltend lockeren Geldpolitik . Daneben nimmt die Berichtssaison diese Woche weiter Fahrt auf. Vor diesem Hintergrund mieden die Anleger nach den kürzlich erreichen Rekordhochs aller wichtigen US-Indizes das Risiko. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken