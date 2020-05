Am Abend steht außerdem die Veröffentlichung des Beide Books der US-Notenbank Fed bevor.

Positive Vorgaben kamen aus den USA, wo die Wall Street nach dem verlängerten Wochenende am Vortag Gewinne verzeichnen konnte. Die Spannungen zwischen den USA und China konnten die Anleger bisher kaum aus der Ruhe bringen. Jamie Dimon, Chef der US-Bank JPMorgan , verbreitete derweil zusätzlich Optimismus an den Börsen: Er meinte, dass eine recht schnelle konjunkturelle Erholung möglich sei.

Der DAX notierte zur Handelseröffnung 0,22 Prozent fester bei 11.530,20 Punkten und hielt sich somit weiter über 11.500 Einheiten. Im Laufe des Tages legte er weiter zu und kletterte zeitweise über die 11.700-Punkte-Marke. Bis zum Handelsende blieb ein Gewinn von 1,33 Prozent bei 11.657,69 Punkten an der Kurstafel stehen. Der TecDAX präsentierte sich dagegen nach einem verhaltenen Start mit negativen Vorzeichen und beendete den Handel 2,04 Prozent tiefer bei 3.109,38 Zählern.

Die allgemein positive Stimmung aufgrund der Lockerungen der Corona-Beschränkungen in vielen Ländern und des Hochfahrens der Wirtschaft setzte sich auch zur Wochenmitte fort. Die Aktien wurden von der Fiskal- und Geldpolitik gestützt. "Die Märkte setzen darauf, dass die EU-Kommission am Mittwoch Details zu ihrem Wiederaufbauprogramm vorstellt und die EZB dieses mit einer Ausweitung ihres Kaufprogramms unterstützt", gab Dow Jones Newswires einen Händler wieder. Der Konflikt zwischen China und den USA scheint Anlegern dabei nicht ihren Optimismus nehmen zu können.

Der EuroSTOXX 50 bewegte sich klar in der Gewinnzone, nachdem er fester gestartet war. Schlussendlich kletterte er um 1,73 Prozent auf 3.051,08 Indexpunkte.

Die Börsen in Europa konnten am Mittwoch starke Gewinne verzeichnen.

An der Wall Street waren am Mittwoch grüne Vorzeichen zu sehen.

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete 1,21 Prozent höher bei 25.298,63 Punkten und legte im Handelsverlauf deutlich zu. Am Ende schloss das Börsenbarometer mit einem Aufschlag von 2,21 Prozent bei 25.548,27 Punkten und konnte damit die 25.000-Punkte-Marke deutlich überspringen. Dagegen pendelte der NASDAQ Composite über lange Zeit auf rotem Terrain, bevor er es im späten Handel in die Gewinnzone schaffte und mit einem Plus von 0,77 Prozent bei 9.412,36 Zählern schloss.

Die Anleger halten an einem raschen Ausweg aus der Coronakrise fest und setzen dabei auf die Maßnahmen zum Hochfahren der Wirtschaft. Dabei kam den Spannungen zwischen China und den USA wenig Beachtung zu. Tourismusaktien und Titeln von Fluggesellschaften gehörten am Mittwoch zu den größten Gewinnern am Markt.

