1&1 Aktie
Marktkap. 4,1 Mrd. EURKGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
WKN 554550
ISIN DE0005545503
Symbol OAODF
1&1 Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für 1&1 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 27,60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate des Mobilfunkanbieters seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Polo Tang am Donnerstag. Der Ergebnisausblick auf 2026 habe der Konsensschätzung entsprochen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1&1 AG
Zusammenfassung: 1&1 Neutral
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
27,60 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
23,10 €
|Abst. Kursziel*:
19,48%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
23,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,95%
|
Analyst Name:
Polo Tang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu 1&1 AG
|13:36
|1&1 Neutral
|UBS AG
|19.03.26
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|13:36
|1&1 Neutral
|UBS AG
|19.03.26
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|28.04.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|26.03.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|14.02.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|13:36
|1&1 Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|13.03.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|10.02.26
|1&1 Neutral
|UBS AG