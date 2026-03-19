UBS AG

1&1 Neutral

13:36 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für 1&1 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 27,60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate des Mobilfunkanbieters seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Polo Tang am Donnerstag. Der Ergebnisausblick auf 2026 habe der Konsensschätzung entsprochen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG