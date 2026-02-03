DAX 24.542 +0,2%ESt50 5.942 +0,3%MSCI World 4.454 +0,1%Top 10 Crypto 8,3665 -3,1%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 55.696 +4,3%Euro 1,1797 +0,1%Öl 68,49 +1,7%Gold 4.861 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 BASF BASF11 Strategy (ex MicroStrategy) 722713
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- Amazon mit starken Zahlen - deutlich höhere Investitionen -- RENK & Co., D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Sektor-Schock durch Shortseller-Bericht zieht weiter Kreise D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Sektor-Schock durch Shortseller-Bericht zieht weiter Kreise
Super Micro-Aktie unter der Lupe: Analysten zwischen Turnaround-Hoffnung und Zweifel Super Micro-Aktie unter der Lupe: Analysten zwischen Turnaround-Hoffnung und Zweifel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
64,08 EUR +0,64 EUR +1,01 %
STU
58,78 CHF +0,90 CHF +1,56 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 125,01 Mrd. EUR

KGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ASUV

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN BE0974293251

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BUDFF

JP Morgan Chase & Co.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

09:11 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
64,08 EUR 0,64 EUR 1,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. AB Inbev überzeuge mit der besten Gewinnentwicklung je Aktie in der Branche, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. 2026 stünden die Zeichen gut für weitere Bewertungszuwächse der Aktie./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
64,20 €		 Abst. Kursziel*:
13,71%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
64,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,92%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

09:11 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold Deutsche Bank AG
09.01.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net So stuften die Analysten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingebracht
Dow Jones AB InBev-Aktie schwächer: Minderheitsanteil an US-Dosenwerken zurückgekauft
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren bedeutet
dpa-afx AB InBev-Aktie in Rot: Edeka und Beck's-Brauer legen Preisstreit bei
finanzen.net AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Experten empfehlen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) im Dezember mehrheitlich zum Kauf
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Anheuser-Busch InBev , Constellation Brands, Brown-Forman and The Boston Beer
Zacks AB InBev Leverages Premiumization and Digital Expansion to Fuel Growth
Zacks AB InBev vs. Boston Beer: Which Brewer is a Better Investment Now?
Zacks AB InBev Bolsters Position With Premiumization and Digital Expansion
PR Newswire Anheuser-Busch Investing $30M in Jacksonville Facilities to Drive Local Economic Growth & Fuel Production of Michelob ULTRA
Zacks AB InBev Bolsters Position With Premiumization and Digital Expansion
Zacks Do Options Traders Know Something About AB InBev Stock We Don't?
Benzinga Corona Maker AB InBev Shrugs Off Slower Volumes With Profit Beat And Major Buyback Push
RSS Feed
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) zu myNews hinzufügen