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Marktkap. 23,59 Mrd. EUR

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WKN A1EWWW

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Jefferies & Company Inc.

adidas Buy

21:16 Uhr
adidas Buy
Aktie in diesem Artikel
adidas
138,80 EUR 6,25 EUR 4,72%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Diese habe ein anhaltendes ausgewogenes Verhältnis zwischen der Reife des Segments der Terrace Sneakers und der starken Nachfrage in den Bereichen Bekleidung sowie Laufsport bestätigt, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die ersten Eindrücke von Modellen des neuen Laufschuhs Hyperboost seien vielversprechend./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Buy

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
138,75 €		 Abst. Kursziel*:
36,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
138,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,89%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
207,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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