adidas Aktie
Marktkap. 23,59 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Diese habe ein anhaltendes ausgewogenes Verhältnis zwischen der Reife des Segments der Terrace Sneakers und der starken Nachfrage in den Bereichen Bekleidung sowie Laufsport bestätigt, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die ersten Eindrücke von Modellen des neuen Laufschuhs Hyperboost seien vielversprechend./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
190,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
138,75 €
|Abst. Kursziel*:
36,94%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
138,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,89%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
207,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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