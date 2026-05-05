Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

Marktkap. 33,47 Mrd. EUR

KGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
WKN A2ANT0

ISIN NL0011794037

Symbol AHODF

Bernstein Research

Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

14:36 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ahold Delhaize nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der niederländische Supermarktbetreiber habe gut abgeschnitten und mit den Margen positiv überrascht, schrieb William Woods am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die wichtigste Nachricht sei allerdings der für 2027 angekündigte Weggang des hoch angesehenen Konzernchefs Frans Muller./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:22 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
38,14 €		 Abst. Kursziel*:
-0,37%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
38,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,37%
Analyst Name:
William Woods 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

