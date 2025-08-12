AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,57 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Da die Gewinnmargen von Fluggesellschaft selbst in guten Zeiten eher mager seien, stünden die Kosten besonders im Fokus, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Relativ zur Konkurrenz stünden mit Blick auf die Kosten Ryanair und IAG besser da. Der Billigflieger Ryanair habe wegen seiner niedrigen Kosten einen Wettbewerbsvorteil - ein Modell, an das in Europa nur Wizz Air herankomme, während IAG ein Geschäftsmodell mit höher Kosten, aber auch höheren Erlösen verfolge./mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 21:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
13,39 €
|Abst. Kursziel*:
-10,35%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
13,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,38%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,35 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
