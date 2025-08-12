Bernstein Research

AIR France-KLM Market-Perform

11:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Da die Gewinnmargen von Fluggesellschaft selbst in guten Zeiten eher mager seien, stünden die Kosten besonders im Fokus, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Relativ zur Konkurrenz stünden mit Blick auf die Kosten Ryanair und IAG besser da. Der Billigflieger Ryanair habe wegen seiner niedrigen Kosten einen Wettbewerbsvorteil - ein Modell, an das in Europa nur Wizz Air herankomme, während IAG ein Geschäftsmodell mit höher Kosten, aber auch höheren Erlösen verfolge./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 21:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:00 / UTC

