AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,13 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der operative Ergebnis (EBit) der Fluggesellschaft habe wegen höherer Abschreibungen die Erwartungen verfehlt, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Die übrigen Zahlen umrahmten aber den Analystenkonsens./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
10,16 €
|Abst. Kursziel*:
18,11%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
11,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,09%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
