Air Liquide Aktie
Marktkap. 96,86 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide nach Zahlen mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Neutral" belassen. Der Gasekonzern habe im zweiten Halbjahr sowie im Gesamtjahr 2025 ein wenig besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Chetan Udeshi am Freitag in einer ersten Reaktion. Die für 2026/27 avisierte operative Margenverbesserung (Ebit) entspreche den Schätzungen. Eine deutliche Kursreaktion der Aktie sei nicht zu erwarten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Neutral
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
185,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
172,28 €
|Abst. Kursziel*:
7,38%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
173,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,79%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
195,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
