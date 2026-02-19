DAX 25.128 +0,3%ESt50 6.093 +0,6%MSCI World 4.528 +0,0%Top 10 Crypto 8,7990 +3,3%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.918 +1,8%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,84 -0,1%Gold 5.032 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Airbus 938914 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Asiens Börsen schließen im Minus -- Pentagon-Liste belastet BYD, Alibaba & Co -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- BioNTech, Moderna, Bayer, Airbus im Fokus
Top News
Bayer-Aktie in Rot: Fitch senkt Ausblick auf negativ - Sieben-Milliarden-Dollar-Vergleich als Risikoherd Bayer-Aktie in Rot: Fitch senkt Ausblick auf negativ - Sieben-Milliarden-Dollar-Vergleich als Risikoherd
Newmont-Aktie dreht ins Minus: Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen teilweise Newmont-Aktie dreht ins Minus: Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen teilweise
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Air Liquide Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
173,24 EUR +5,88 EUR +3,51 %
STU
158,09 CHF +5,37 CHF +3,52 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 96,86 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850133

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120073

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AIQUF

JP Morgan Chase & Co.

Air Liquide Neutral

09:41 Uhr
Air Liquide Neutral
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
173,24 EUR 5,88 EUR 3,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide nach Zahlen mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Neutral" belassen. Der Gasekonzern habe im zweiten Halbjahr sowie im Gesamtjahr 2025 ein wenig besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Chetan Udeshi am Freitag in einer ersten Reaktion. Die für 2026/27 avisierte operative Margenverbesserung (Ebit) entspreche den Schätzungen. Eine deutliche Kursreaktion der Aktie sei nicht zu erwarten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Neutral

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
172,28 €		 Abst. Kursziel*:
7,38%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
173,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,79%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
195,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

09:41 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:26 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
16.02.26 Air Liquide Buy UBS AG
10.02.26 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

dpa-afx Margenziel angehoben Air Liquide-Aktie steigt: Gewinn dank Sparprogramm gesteigert Air Liquide-Aktie steigt: Gewinn dank Sparprogramm gesteigert
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Air Liquide von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Air Liquide-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Verlust hätte eine Air Liquide-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Air Liquide-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 3 Jahren abgeworfen
Korea Times Hyundai Motor, Air Liquide strengthen partnership for hydrogen ecosystem expansion
Zacks Has Air Liquide (AIQUY) Outpaced Other Basic Materials Stocks This Year?
RSS Feed
Air Liquide S.A. zu myNews hinzufügen