Allianz Aktie
Marktkap. 147,2 Mrd. EURKGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Analyst Kamran M Hossain aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Versicherungskonzern vor den am 26. Februar erwarteten Quartalszahlen. Alles in allem hob er seine Schätzungen leicht an. Zudem rechnet er damit, dass die Allianz für 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 Euro vorschlagen werde. Er erwartet zudem ein neues Aktienrückkaufprogramm, das bei 2,0 Milliarden Euro liegen dürfte./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Neutral
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
380,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
377,20 €
|Abst. Kursziel*:
0,74%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
377,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,72%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
385,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
