Top News
Novo Nordisk-Aktie im Aufwind: Patentklage setzt Hims & Hers weiter unter Druck Novo Nordisk-Aktie im Aufwind: Patentklage setzt Hims & Hers weiter unter Druck
SAP-Aktie höher: Berenberg sieht KI-Angst als Chance - Kursziel bestätigt SAP-Aktie höher: Berenberg sieht KI-Angst als Chance - Kursziel bestätigt
Allianz Aktie

Allianz Aktien-Sparplan
377,30 EUR -10,30 EUR -2,66 %
STU
Marktkap. 147,2 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400

ISIN DE0008404005

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Analyst Kamran M Hossain aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Versicherungskonzern vor den am 26. Februar erwarteten Quartalszahlen. Alles in allem hob er seine Schätzungen leicht an. Zudem rechnet er damit, dass die Allianz für 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 Euro vorschlagen werde. Er erwartet zudem ein neues Aktienrückkaufprogramm, das bei 2,0 Milliarden Euro liegen dürfte./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
380,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
377,20 €		 Abst. Kursziel*:
0,74%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
377,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,72%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
385,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

17:56 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.26 Allianz Underweight Barclays Capital
23.01.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.26 Allianz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

