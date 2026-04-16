DAX 24.153 +0,0%ESt50 5.931 +0,0%MSCI World 4.591 -0,1%Top 10 Crypto 9,6770 +1,2%Nas 24.103 +0,4%Bitcoin 63.754 +0,1%Euro 1,1778 +0,0%Öl 98,70 +0,5%Gold 4.786 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Amazon 906866 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Heidelberger Druckmaschinen 731400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Libanon-Waffenruhe tritt in Kraft: DAX stabil -- Asiens Börsen rot -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- BASF baut Kapazitäten aus -- Mercedes-Benz, TSMC, Drägerwerk, Intel im Fokus
Top News
Delivery Hero-Aktie zieht kräftig an: Prosus senkt Anteil - Verkauf an Uber Delivery Hero-Aktie zieht kräftig an: Prosus senkt Anteil - Verkauf an Uber
BASF-Aktie stabil: Milliardenkonzern baut Kapazitäten für Gemüsesaatgut aus BASF-Aktie stabil: Milliardenkonzern baut Kapazitäten für Gemüsesaatgut aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Alstom Aktie

Kaufen
Verkaufen
Alstom Aktien-Sparplan
15,27 EUR -6,20 EUR -28,88 %
STU
14,98 CHF -5,96 CHF -28,46 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,49 Mrd. EUR

KGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0F7BK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0010220475

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AOMFF

JP Morgan Chase & Co.

Alstom Overweight

08:01 Uhr
Alstom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
15,27 EUR -6,20 EUR -28,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,30 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen des Zugherstellers für das beendete Geschäftsjahr und die Prognose für das neu angelaufene wertete Akash Gupta am Donnerstag als Rückschlag. Im Aktienkurs sei dies aber bereits berücksichtigt./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:21 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Overweight

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
34,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
22,96 €		 Abst. Kursziel*:
49,39%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
15,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
124,62%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

08:51 Alstom Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.04.26 Alstom Neutral UBS AG
10.04.26 Alstom Buy Deutsche Bank AG
03.03.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Alstom S.A.

dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Alstom auf 'Overweight' - Ziel 34,30 Euro
finanzen.net CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alstom-Investition von vor einem Jahr eingebracht
dpa-afx Italienischer Schnellzug für Tests in Deutschland unterwegs
finanzen.net CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alstom-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alstom-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alstom-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alstom-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alstom von vor 10 Jahren abgeworfen
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Alstom (ALSMY) This Year?
Zacks Is Alstom (ALSMY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Alstom (ALSMY) This Year?
GlobeNewswire Alstom S.A: 10 July 2025 Combined Shareholders’ Meeting - Availability of the preparatory documents
GlobeNewswire Alstom S.A: 2024/25 Universal Registration Document available
GlobeNewswire Alstom S.A: Disclosure of the total number of voting rights and shares forming the share capital as at 21 May 2025
GlobeNewswire Alsttom S.A: Board of Directors release
Financial Times Put double-decker trains in the Channel Tunnel, says France’s Alstom
RSS Feed
Alstom S.A. zu myNews hinzufügen