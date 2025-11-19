DAX 25.048 +2,7%ESt50 6.046 +3,0%MSCI World 4.705 +0,6%Top 10 Crypto 10,46 +0,6%Nas 25.326 +1,0%Bitcoin 70.114 +1,5%Euro 1,1762 +0,6%Öl 99,69 -9,6%Gold 4.691 +2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Intel 855681 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knackt 25.000er-Marke -- HENSOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- Disney, Uber, BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, AMD und weitere Chipaktien im Fokus
Top News
Analyse: So bewertet Bernstein Research die Daimler Truck-Aktie Analyse: So bewertet Bernstein Research die Daimler Truck-Aktie
Mögliches Kriegsende im Iran und KI-Euphorie: DAX schraubt sich zeitweise über 25.000er-Marke Mögliches Kriegsende im Iran und KI-Euphorie: DAX schraubt sich zeitweise über 25.000er-Marke
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
354,85 EUR +52,40 EUR +17,33 %
STU
418,00 USD +76,48 USD +22,39 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 474,58 Mrd. EUR

KGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 863186

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0079031078

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMD

Merrill Lynch & Co., Inc.

AMD (Advanced Micro Devices) Buy

13:31 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
Aktie in diesem Artikel
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
354,85 EUR 52,40 EUR 17,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für AMD von 310 auf 450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterkonzern biete ein einzigartig gutes Portfolio an Prozessoren (CPU) und Grafikprozessoren (GPU) für die KI-Themenwelt, genau passend für den schnell wachsenden Markt, schrieb Vivek Arya am Mittwoch in seinem Resümee des Quartalsberichts. AMD dürfte seinen Marktanteil bis 2030 deutlich steigen, und das in einem KI Markt, der sich bis dahin verdreifachen dürfte./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Buy

Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.		 Analyst:
Merrill Lynch & Co., Inc.		 Kursziel:
$ 450,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 355,26		 Abst. Kursziel*:
26,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 418,00		 Abst. Kursziel aktuell:
7,66%
Analyst Name:
Vivek Arya 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 380,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

13:31 AMD (Advanced Micro Devices) Buy Merrill Lynch & Co., Inc.
10:31 AMD (Advanced Micro Devices) Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.02.26 AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform Bernstein Research
05.11.25 AMD (Advanced Micro Devices) Buy UBS AG
07.05.25 AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

finanzen.net Kräftige Kursgewinne Chip-Kaufrausch treibt Samsung über die Billlionenmarke: Rekordrally bei SK hynix, Intel, Micron & Co. ungebrochen Chip-Kaufrausch treibt Samsung über die Billlionenmarke: Rekordrally bei SK hynix, Intel, Micron & Co. ungebrochen
finanzen.net Hot Stocks heute: Kriegsende im Iran? Märkte im Rally-Modus - NASDAQ auf Rekordkurs trotz Bewertungsrisiken
finanzen.net AMD-Aktie winkt Kursexplosion auf Rekordhoch: Kräftiger Umsatz- und Gewinnsprung
Dow Jones MARKT USA/Weiter auf Rekordkurs - AMD vorbörslich mit Kurssprung von 18%
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman hebt AMD auf 'Buy' - Ziel massiv erhöht auf 450 Dollar
wikifolio Bestseller wikifolios im April
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: AMD winkt Kurssprung auf Rekordhoch - Empfehlungen nach Zahlen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt AMD auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 525 Dollar
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für AMD auf 500 Dollar - 'Overweight'
Benzinga Advanced Micro Devices Data Center Business Just Went Beast Mode
Benzinga Stock Market Today: S&amp;P 500, Dow Futures Advance As Trump Pauses &#39;Project Freedom&#39;—Super Micro Computer, AMD, Intel In Focus
Benzinga Lisa Su Says AMD Has Secured Critical AI Memory Supply, But Rising Prices Threaten PC And Gaming Demand
Benzinga Walt Disney, AMD And 3 Stocks To Watch Heading Into Wednesday
Benzinga AMD CEO Lisa Su Predicts Explosive AI-Driven Server CPU Boom, Foresees Revenue Opportunity Of Over $120 Billion
Benzinga Cathie Wood Dumps $16 Million Of AMD Stock On Post-Earnings Rally, Snaps Up $27 Million Of This Amazon Rival&#39;s Stock
Benzinga AMD, Super Micro Computer, Intel, Arista Networks And Micron Technology: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Business Times AMD forecasts quarterly revenue above expectations as AI chip demand stays strong
RSS Feed
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. zu myNews hinzufügen