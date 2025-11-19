AMD (Advanced Micro Devices) Aktie
Marktkap. 474,58 Mrd. EURKGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
WKN 863186
ISIN US0079031078
Symbol AMD
AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMD von 270 auf 385 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Chipkonzern habe die Erwartungen übertroffen und daraufhin die Ziele erhöht, schrieb Harlan Sur in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zu verdanken sei dies dem Marktanteil bei Server-Prozessoren und der Dynamik im Bereich KI-Rechenzentren./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
|Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 385,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 355,26
|Abst. Kursziel*:
8,37%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 417,01
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,68%
|
Analyst Name:
Harlan Sur
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 380,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|13:56
|AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|10:31
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|UBS AG
|13:56
|AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|10:31
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|UBS AG
|13:31
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|10:31
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.07.17
|AMD (Advanced Micro Devices) Underweight
|Barclays Capital
|07.07.15
|AMD (Advanced Micro Devices) Sell
|UBS AG
|23.08.12
|AMD (Advanced Micro Devices) underperform
|Macquarie Research
|23.07.12
|AMD (Advanced Micro Devices) underperform
|Macquarie Research
|11.07.12
|AMD (Advanced Micro Devices) sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:56
|AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.25
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research