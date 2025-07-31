Goldman Sachs Group Inc.

Apple Buy

13:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 266 US-Dollar belassen. Investitionen in die US-Fertigung verschafften dem iPhone-Hersteller eine Zollausnahme, schrieb Michael Ng in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit würden vorherige Bedenken zerstreut. Im Konkurrenzkampf könne es Apple zum Vorteil werden, wenn andere Gerätehersteller keine Befreiung erhalten sollten./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 20:48 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

