Apple Aktie
Marktkap. 2,71 Bio. EURKGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 266 US-Dollar belassen. Investitionen in die US-Fertigung verschafften dem iPhone-Hersteller eine Zollausnahme, schrieb Michael Ng in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit würden vorherige Bedenken zerstreut. Im Konkurrenzkampf könne es Apple zum Vorteil werden, wenn andere Gerätehersteller keine Befreiung erhalten sollten./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 20:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Apple Buy
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 266,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 220,03
|Abst. Kursziel*:
20,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 221,10
|Abst. Kursziel aktuell:
20,31%
|
Analyst Name:
Michael Ng
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 232,92
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
|13:51
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Apple Halten
|DZ BANK
|07.08.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|13:51
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Apple Halten
|DZ BANK
|07.08.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|13:51
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|21.01.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Apple Halten
|DZ BANK
|07.08.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|01.08.25
|Apple Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.