DocMorris-Aktie mit Höhenflug: Online-Apotheke wächst zum Jahresauftakt und verringert Verlust
Deutsche Bank-Aktie legt dennoch zu: Verdi droht mit Warnstreiks bei Tochter Postbank
ArcelorMittal Aktie

52,44 EUR +0,44 EUR +0,85 %
48,29 CHF +0,08 CHF +0,16 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

WKN A2DRTZ

ISIN LU1598757687

Symbol AMSYF

Jefferies & Company Inc.

ArcelorMittal Buy

08:01 Uhr
ArcelorMittal Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Der Nahost-Krieg halte die Energiemärkte in Bewegung und sorge damit auch in der Stahlbranche für Unruhe, die Stimmungslage sei momentan stark nachrichtenabhängig, schrieb Cole Hathorn am Mittwoch. Nach einem schwachen ersten Quartal dürfte die Branche aber ab dem zweiten von einem attraktiven Verhältnis zwischen Verkaufspreisen und Rohstoffkosten profitieren. Hathorn setzt daher vor allem auf den Rückenwind für Preise, Auslastung und Volumina durch die europäischen Protektionismusmaßnahmen ab dem 1. Juli./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 12:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
52,28 €		 Abst. Kursziel*:
18,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
52,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,23%
Analyst Name:
Cole Hathorn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

