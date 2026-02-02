DAX 24.817 +0,2%ESt50 6.008 +0,2%MSCI World 4.525 +0,1%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.401 +0,6%Euro 1,1833 +0,1%Öl 67,49 -0,5%Gold 5.083 +2,8%
Aroundtown SA Aktie

2,66 EUR +0,03 EUR +1,29 %
STU
2,43 CHF +0,01 CHF +0,21 %
BRX
Marktkap. 2,89 Mrd. EUR

KGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z

ISIN LU1673108939

Symbol AANNF

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Kai Klose kehrte von der jüngsten Investorenveranstaltung des Immobilienkonzerns mit positiven Eindrücken zurück, wie er am Dienstag schrieb. Die auf eine breite Mieter-Diversifizierung abzielende Portfolio-Strategie sei vernünftig./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 17:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
4,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
2,63 €		 Abst. Kursziel*:
51,98%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
2,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,38%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

