Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 2,89 Mrd. EURKGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Kai Klose kehrte von der jüngsten Investorenveranstaltung des Immobilienkonzerns mit positiven Eindrücken zurück, wie er am Dienstag schrieb. Die auf eine breite Mieter-Diversifizierung abzielende Portfolio-Strategie sei vernünftig./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 17:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Aroundtown SA
Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
4,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
2,63 €
|Abst. Kursziel*:
51,98%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
2,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
50,38%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
